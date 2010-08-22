Голландец Воскамп забил 8 мячей в своем дебютном матче за «Спарту»! (ВИДЕО)

Нападающий роттердамской «Спарты» Йохан Воскамп забил 8(!) мячей в матче второго по значимости дивизиона чемпионата Голландии.

Игра завершилась со счетом 12:1. Большую часть матча соперник, клуб «Алмере Сити», провел в меньшинстве: на 17-й минуте был удален его защитник, а единственный гол гости забили в конце игры при счете 12:0.

Для 25-летнего Йохана Воскампа этот матч был дебютным в составе «Спарты». Всего днем ранее он перешел в нее из «Хелмонда», за который в предыдущем сезоне забил 22 мяча в 33 матчах.