Суперкубок Испании. «Барселона» – «Севилья» - 4:0. Хет-трик Месси! (ВИДЕО)

В ответном матче Суперкубка Испании по футболу «Барселона» разгромила дома «Севилью» со счетом 4:0. Эта победа позволила ей выиграть трофей, так как в первой встрече «Севилья» взяла верх с менее крупным счетом (3:1).

Счет в матче на «Ноу Камп» на 15-й минуте открыл защитник «Севильи» Абдулай Конко, отправивший мяч в ворота своей команды. Затем на поле блистал Лионель Месси, оформивший хет-трик (25, 44 и 90 минуты).