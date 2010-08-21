Тренер «Локомотива» Семин: «В созидательной игре Лоськов превосходит всех»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выездной матч своей команды в Лиге Европы с «Лозанной» (1:1).

«Мне понравилось, что футболисты на поле боролись за результат. Другое дело, что качество игры по-прежнему оставляет желать лучшего. Рассчитываем, что оно повысится, когда восстановятся Баша, Шарлес, Вагнер. В созидательной игре Лоськов превосходит всех. Комбинация, приведшая к голу Сычева, с него началась. Лоськов и в других эпизодах интересные передачи делал, в перекладину пробил. Но его кто-то должен страховать, отрабатывая в обороне. Необходима взаимозаменяемость. А у нас ее пока нет. Явно не хватает Шарлеса, который уравновешивает игру своей оборонительной работой, располагаясь перед двумя центральными защитниками», – цитирует Семина «Спорт-Экспресс».