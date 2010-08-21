Англия сделала осьминога Пауля послом своей заявки на проведение ЧМ-2018

Англия включила осьминога Пауля, прославившегося безошибочными прогнозами на футбольный ЧМ-2010 в ЮАР, в круг официальных послов своей заявки на проведение ЧМ-2018. Об этом говорится в сообщении комитета по подготовке такой заявки.

Хотя сейчас Пауль резидент в Германии, родиной его является английский город Уэймут в графстве Дорсет, где он появился на свет в 2008 году.

"Пауль провел последние два года в Германии, но он, определенно, гордится своими английскими корнями и счастлив поддержать заявку Англии-2018. У нас был ряд предложений, связанных с футболом, со всего мира, но Пауль не сомневался в том, чтобы отдать предпочтение своей родине", - рассказала менеджер Sea Life Никола Гамильтон.

Осьминог, который официально «ушел на пенсию» и предсказаниями больше заниматься не будет, пополнил список других английских звезд, поддерживающих заявку на проведение чемпионата, среди которых футболист Дэвид Бекхэм, музыканты Ноэль Галлахер и Стинг и другие.

Решение о том, что где пройдут ЧМ-2018 и ЧМ-2022, будет принято 2 декабря. Помимо Англии на проведение турнира претендуют еще 10 стран: Россия, Испания-Португалия (совместно), Бельгия-Нидерланды (совместно), США, Австралия, Катар, Япония и Южная Корея.