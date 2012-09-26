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Этот Рахман – совсем не обман?

№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », Алексей РАТНИКОВ ]

Этот Рахман – совсем не обман?
Фото ИТАР-ТАСС

В субботу в немецком Гамбурге российскому супертяжеловесу Александру Поветкину предстоит защита титула временного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Противостоять ему в ринге будет экс-чемпион мира американец Хасим Рахман.

Пришпоренный Хуком

Для Александра Поветкина поединок в Гамбурге станет, возможно, самым важным событием в карьере. Титул временного или «регулярного» чемпиона мира по версии WBA он завоевал в прошлом году, одолев Руслана Чагаева. Однако никто из людей, разбирающихся в боксе, не сомневается, что этот титул не совсем, что ли, полноценный. Потому что после победы над скандалистом британцем Дэвидом Хэем суперчемпионом WBA был объявлен украинец Владимир Кличко. «Обычный» же чемпионский пояс оказался вакантным, им-то и завладел Поветкин. В середине февраля в германском Штутгарте россиянин отстоял своё звание в напряжённейшем и захватывающем бою с немцем Марко Хуком. Ради того поединка Хук, реальный чемпион мира в категории до 90,7 кг, дебютировал в абсолютной.

До встречи с ним Александр побеждал во всех своих 23 профессиональных поединках. Хотя не секрет, что большинство противников, которых бил россиянин, либо относились ко второму эшелону супертяжей, либо к моменту боёв с ним давно миновали свой пик. Натурализованный в Германии босниец Марко Хук (его настоящее имя – Муамер Хукич) – птица куда более высокого полёта. Неслучайно на своей новой родине он превратился в очень популярную фигуру. Не в последнюю очередь благодаря тому, что принял рискованное решение попробовать себя в супертяжёлой категории. Может быть, немца вдохновил пример Дэвида Хэя, некогда отобравшего титул чемпиона мира у питерского гиганта Николая Валуева

Тогда, в феврале, у Поветкина не возникало особых проблем вплоть до шестого раунда. Тем более что во втором он изрядно отмутузил соперника. Однако в седьмом раунде уже Хук принялся буквально избивать россиянина, после чего за исход поединка стало по-настоящему тревожно. Каждый следующий отрезок боя выигрывал то один боксёр, то другой. В концовке оба так устали, что едва держались на ногах. У немца заплыл правый глаз. Из рассечения на левом ручьём хлестала кровь. Совершенно обессилившего русского шатало из стороны в сторону. Когда после окончания поединка россиянин сказал, что был готов к нему лишь процентов на тридцать своего потенциала, чемпиону трудно было не поверить. Так что будем считать, что Александру повезло, когда судьи по очкам отдали ему победу…

У Кости Цзю не забалуешь

К 24-му бою в карьере Поветкина готовил один из лучших российских тренеров Александр Зимин, воспитавший первых наших чемпионов-профессионалов Юрия Арбачакова и Орзубека Назарова, работавший с Николаем Валуевым. Однако к нынешнему 25-му по счёту поединку подготовкой супертяжа руководил заменивший приболевшего Зимина бывший абсолютный чемпион мира в категории до 63,5 кг Костя Цзю. Как отмечал сам Поветкин, видимым результатом этого сотрудничества стало то, что ему удалось значительно повысить выносливость. Вряд ли дело ограничилось только целенаправленной работой над выносливостью. Как тренер, Цзю отличается невероятной требовательностью ко всем боксёрам, которых берёт под своё крыло. Понятно, что такое крайне трудно принять и выдержать. Но Денис Лебедев и Хабиб Аллахвердиев нашли в себе для этого силы. И стали чемпионами. Посмотрим, как жёсткое наставничество Цзю отразится на Поветкине.

– Я немало чего поменял в системе его подготовки, – рассказывал Костя. – Предложил несколько иной тренировочный процесс как в плане физики, так и в плане работы над тактикой ведения боя. Ничуть не преуменьшаю заслуг специалистов, работавших с Александром до меня, но мой подход отличается от того, что был у советских тренеров, которые варились здесь в одном котле. Я по-другому ощущаю это дело…

Разумеется, журналисты поинтересовались у Александра Поветкина его мнением об очередном сопернике:

– Как можно оценивать человека, который нокаутировал Леннокса Льюиса и Кори Сандерса? Рахман, по-моему, – один из самых великих боксёров современности. Сильный, мощный, очень опасный противник. Пожалуй, один из сильнейших, с которыми мне приходилось встречаться. В последних 10 боях он проиграл лишь однажды – Владимиру Кличко. В остальных поединках Рахман побеждал нокаутом. Недооценивать такого боксёра было бы верхом неразумности.

На вопрос о том, как он оценивает собственные шансы в поединке с американцем, Поветкин ответил:

– Выйду на ринг и стану биться. Буду стараться победить. Иначе какой смысл вообще сражаться? Если ты изначально допускаешь мысль о поражении, просто не стоит заниматься боксом. Я постоянно уделяю много времени тренировкам, подготовке к поединку. У меня было несколько спарринг-партнёров, похожих манерой ведения боя на Рахмана. Осталось встретиться внутри канатов лицом к лицу.

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