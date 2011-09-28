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Пирога заказывали? Получите!

№ 38(279) от 29.09.2011 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Пирога заказывали? Получите!

В воскресенье поздно вечером на ринге краснодарского дворца спорта «Олимп» 31-летний чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) средневес (до 72,6 кг) Дмитрий Пирог с блеском отстоял свой титул. Секунданты его соперника – также российского боксёра Геннадия Мартиросяна – выбросили белое полотенце после десятого раунда. К этому моменту его лицо стало напоминать кровавую отбивную…

Ставка на зрелищность

Переполненный зал ревел и бесновался. Ещё бы! Подавляющее большинство болельщиков эмоционально переживало за своего земляка. Дмитрий Пирог родился и провёл юность в азовском городе Темрюке. Живёт в черноморском Геленджике. Бой проходил в столице огромного края Краснодаре. В данном плане сопернику Пирога петербуржцу Мартиросяну «тамошние стены», конечно, не помогали. Но и у него была группа своих фанатов. А в целом поединок вызвал огромный интерес уже потому, что это был первый в истории чемпионский бой, в котором лицом к лицу сошлись два россиянина. И в том, что он удался, получился очень зрелищным – заслуга обоих соперников. Парни постарались продемонстрировать в этот вечер все имевшиеся у каждого козыри.

Как раз зрелищность – характерная черта стиля, в котором стремится боксировать Дмитрий Пирог по мере развития своей профессиональной карьеры. Именно ей он поразил всех летом прошлого года, когда завоевал престижный титул WBO. На ринге легендарного зала «Mandalay Bay» в Лас-Вегасе россиянин в пятом раунде нокаутировал сильного американца Дэниэла Джейкобса, выигравшего до этого все 20 предыдущих поединков. Посмотреть на удивительного русского тогда пришли монстры мирового бокса Майк Тайсон и Оскар Де Ла Хойя. Нокаут, опрокинувший Джейкобса, был настолько красив, что ведущий возбуждённо прокричал в микрофон: «Только что на наших глазах родилась новая звезда!»

На ринг приходят… из шахмат

А что, Владимир Крамник рассказывал, что обожает смотреть бокс высокого уровня. Пирог, по его словам, поднимался до этого самого уровня как раз из шахмат. С удовольствием ходил в секцию в Темрюке, где жила тогда семья. Потом объявили набор на бокс – мальчишка захотел попробовать себя в нём, записался. Первым тренерам со временем удалось привить ему любовь к столь жёсткому виду спорта. Хотя каких-то особых лавров интересный боксёр-провинциал в любителях не снискал. Чемпионом мира не был, на Олимпиадах не выступал.

Переехав в Геленджик, даже уходил на год с ринга – пробовал заняться бизнесом. Может, и к лучшему. Потому что к возвращению – уже в профессионалы – 24-летний Пирог наконец-то окреп физически. «Сейчас даже поверить трудно, – смеется Дмитрий, – как же долго я формировался в этом плане. В классе вообще был самым маленьким и весил всего 48 кило». Нынешний рост чемпиона, уже заработавшего себе на профессиональном ринге прозвище Мангуст, – 185 см, вес – 72,6 кг.

Вес его нынешнего соперника Мартиросяна такой же, но ростом крепко сбитый Геннадий на полголовы ниже Дмитрия. В такой ситуации высокий боксёр обычно держит того, что пониже на дистанции и избегает ближнего боя. Тем более что обмен ударами с мощным Мартиросяном мог быть чреват реальными неприятностями. Но что с самого начала стал делать в Краснодаре Пирог? Он, пусть не без оглядки, стал работать с противником на средней дистанции! При этом превосходно действовал корпусом, ни на мгновение не занимал статичного положения. Впечатление – как от схватки мангуста с коброй. Углы, под которыми Дмитрий выбрасывал свои удары, были совершенно непредсказуемыми.

Белое полотенце

Поначалу Мартиросян неплохо закрывался. Но, как только чуть забыл о защите, едва расставив в стороны руки, тотчас нарвался на шквал сильнейших ударов. И заметно поплыл. Однако на ногах устоял, не дав рефери Виктору Панину во втором раунде отсчитать нокдаун. Гематома, появившаяся у питерского боксёра тогда под правым глазом, ближе к концу боя сделала Геннадия наполовину слепым. Он превратился в слишком доступную мишень. Тем не менее, буквально собрав последние силы в кулак, в десятом раунде пошел ва-банк, сломя голову бросившись на чемпиона. Тот оказался начеку, отчаянный натиск отразил. Тут же ответил несколькими хлёсткими и точными выпадами.

Не став рисковать здоровьем претендента, его команда после десятого раунда выбросила на ринг белое полотенце. Немного позднее Мартиросян был госпитализирован с подозрением на внутреннюю гематому головы. Так завершилась уже вторая успешная защита Дмитрием Пирогом титула чемпиона мира по версии WBO. Прежде в Екатеринбурге он побил аргентинца Хавьера Масиэля.

Что бы вы сейчас выбрали: чемпионство или хороший, денежный бой? – спросили Дмитрия после окончания поединка журналисты. 

– Некогда я считал, что моя главная цель – чемпионский пояс. Когда он появился, в голове начали роиться мысли – а что же дальше? Пришел к выводу: главное – бои. А пояс – всего лишь приятная составляющая результата, но не задача, которую необходимо решить во что бы то ни стало. Не вопрос жизни и смерти. Мне, например, всегда нравился Рэй «Шугар» Леонард. Еще мальчишкой я смотрел его поединки, но совсем не помню, чемпионскими они были или нет. Рэй запомнился зрелищностью. Мне думается, что именно к этому должен стремиться на ринге боксёр.

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