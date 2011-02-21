//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Бокс/MMA

Последний император и вендетта по-бразильски

№ 7(248) от 22.02.2011 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

Последний император и вендетта по-бразильски

В середине февраля болельщики стали свидетелями печального исторического события. Лучший боец за все существование смешанных единоборств Федор Емельяненко уступил техническим нокаутом бразильскому исполину Антонио Сильве. Это поражение стало для россиянина вторым подряд и заставило его говорить о возможном завершении карьеры.

Йети из джунглей амазонки

Бой проходил на глазах 11 тысяч фанатов, до отказа заполнивших трибуны арены «Айзод-центра», расположенной в нью-йоркском пригороде Ист-Рутефорде. 34-летний Емельяненко по прозвищу Последний император вышел на ринг против огромного Антонио Сильвы, которого на его знойной родине величают не иначе как… Снежным человеком. Видимо, примерно таким представляют себе йети соотечественники бразильца. Предполагалось, поединок станет самым крупным событием в истории проводившей его лиги смешанных единоборств Strikeforce. Очень многими ожидалось также, что в этом бою россиянин восстановит свое пошатнувше­еся было реноме после проигрыша (впервые за последние 10 лет!) другому очень сильному бойцу из Бразилии Фабриcио Вердуму.

Тем более, повторимся, драться Федору предстояло с настоящим питекантропом. Сильва на 10 см выше Емельяненко и на четверть центнера тяжелее его. Непропорционально большая шишковатая голова с выдающейся монументальной челюстью и реально пудовые кулаки не могли не впечатлить даже видавших самые жуткие виды. Такое впечатление, что южноамериканский Голиаф вырублен из ноздреватой глыбы застывшей вулканической лавы.

Впрочем, никто, наверное, не забыл, что нашему Давиду из Старого Оскола доводилось брать верх и не над такими великанами. К примеру, в декабре 2007‑го Федор встречался с опытным корейцем Хонг Ман Чоем. Рост тогдашнего соперника Емельяненко был 218 см, вес 165 кг (сам Федор весит чуть за сотню килограммов), ни капли жира, гора накачанных мускулов. Здоровенный, как медведь. Послужной бойцовский список тоже будь здоров. Однако схватка продолжалась каких-то пару минут. Тяжеленный азиат рухнул на Федора всем своим весом, стараясь впечатать противника в помост. Но тот ловко увернулся и провел резкий болевой прием на руку…

Ирония судьбы: Сильва также построил тактику схватки в расчете на большое превосходство в весе и массе тела. Вот только увернуться от захвата верзилы на сей раз Федору не удалось. С первых же секунд второго раунда (первый завершился вничью) бразилец бросился на нашего бойца, поймал его за пояс и уложил в партер. Придавил своей неподъемной тушей. Емельяненко извивался, пытался выползти из-под соперника, перевернуться. Однако Сильвы, точно раздувшегося океанского спрута, было слишком много. В конце концов, он взгромоздился на живот Федора и принялся методично и с чудовищной силой наносить ему удары в голову своими пудовыми кулачищами. Вся правая часть лица Емельяненко превратилась в кровавое месиво. Его глаз заплыл и скрылся под устрашающе распухшей бровью. Естественно, врач не пустил Федора на третий раунд. Человека с таким лицом и невидящим глазом на ринг не отправляют никогда, хоть смешанные единоборства и называют в обиходе боями без правил.

Федор еще вернется?

Разочарованный таким исходом поединка Емельяненко на эмоциях (но внешне вполне спокойно!) заявил, что с

единоборствами ему, мол, пришел черед завязывать. И скорее всего, это было его последнее выступление в карьере. В стане бразильцев заявление Федора вызвало несказанную радость. Еще бы! Десять лет они вынашивали планы мести русскому бойцу, который некогда сбросил с олимпа смешанных единоборств именно бразильское божество и легенду – Антонио Ногейру. В начале 2000‑х Емельяненко три раза выходил на бой с ним и трижды брал верх над прежде не ведавшим поражений чемпионом.

К слову, в интервью корреспонденту «АН» Емельяненко заметил, что из всех бойцов, с которыми ему приходилось драться, ближе по духу к русским как раз бразильцы. Терпеливые и  упертые. Наверное, это потому, что и в  Бразилии, и в России нужно не жить, а выживать. Наверх пробиваются только сильные.

– Однако единственное поражение в карьере (разговор проходил еще до двух последних боев с бразильцами) у вас было от японца Цуеши Косаке. Его настрой, должно быть, оказался запредельным?

– Да нет, на самом деле дух у японцев так слаб, что кажется, будто самураи жили не в их стране. А Косаке рассек мне бровь запрещенным приемом. К тому же поединок проходил в Японии, поэтому судьи долго не раздумывали. У меня в ту пору был слабый менеджер, который сказал: «Апелляцию подавать не будем. Вдруг нас больше сюда не пригласят». А надо было защищать себя. Потом я встретился с этим Косаке на ринге. Сломал ему нос, изрядно отметелил.

– Тем не менее японцы вас как бойца боготворят. Прозвище Последний император вам дали по выступлениям в Стране восходящего солнца. Стало быть, Емельяненко туда еще как приглашают!

– Так и есть. Бои с моим участием в Японии и Корее проходят на стадионах, регулярно собирают по 50–55 тысяч зрителей…

Ну и зачем, спрашивается, Федору завершать карьеру в расцвете сил и лет? Бои без правил в мировом масштабе по объему рынка уже опередили профессиональный бокс. Гонорары Емельяненко сравнимы с заработками самых звездных боксеров. Не так давно, например, Федор подписал контракт с ассоциацией М-1 Global, согласно которому за пять боев получит 12 млн. долларов. По словам его тренера Владимира Воронова, бой против Антонио Сильвы он провел, не совсем хорошо на него настроившись. Однако ничего страшного не произошло, травм у Федора нет. Сейчас Емельяненко намерен как должно подготовиться и продолжить выступления. В частности, он примет участие в чемпионате России по боевому самбо, который пройдет в Санкт-Петербурге 25–28 февраля.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное возвращение России в "Большую восьмерку"

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное возвращение России в "Большую восьмерку"

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров не исключает, что Россия может рассмотреть предложение Запада вернуться в "Большую восьмерку".

//В мире

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В украинском парламенте обозначили условия катастрофического обвала рейтинга президента страны Владимира Зеленского. По данному вопросу высказался в разговоре со СМИ депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

//новости партнеров

//В мире

Россия и Украина предварительно договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Россия и Украина предварительно договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Россия и Украина предварительно договорились по обмену удерживаемых граждан на территории обеих стран. По сведениям РБК, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека.

//Общество

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника-разведчика "Форпост-Р"

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника-разведчика "Форпост-Р"

Министерство обороны РФ опубликовало видео первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р". На видео запечатлены пробег аппарата по взлетно-посадочной полосе, взлет, полет над лесом и посадка.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Автокефалия пытается оставить Православную церковь Украины без денег

Автокефалия пытается оставить Православную церковь Украины без денег

«Ощадбанк» закрыл счета Киевской патриархии по просьбе главы украинской автокефалии Епифания. В информационное пространство просочилась переписка между раскольниками.

//Интервью

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Композитор и автор песен Бахтияр Алиев, более известный как «Bahh Tee», впервые за несколько лет выпустит новый альбом. Релиз состоится в октябре и обещает быть необычным. «Аргументам Недели» певец рассказал о неизбежности творческого кризиса, самом важном в музыке и «новой школе».

//Здоровье

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Уильям Ли, врач и ученый из Соединенных Штатов, назвал продукты питания, которые помогают при лечении онкологических заболеваний. Об этом говорится в заметке, выложенной в отечественном сегменте интернета.

//Культура

Директор театра "Ленком" рассказал о самочувствии Марка Захарова

Директор театра "Ленком" рассказал о самочувствии Марка Захарова

Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал о самочувствии художественного руководителя театра Марка Марка Анатольевича Захарова. Диагноз - лёгкая форма воспаления лёгких. Он пошёл на поправку.

//Новости партнеров

//В мире

Генконсульство РФ посоветовало россиянам избегать людных мест в Гонконге

Генконсульство РФ посоветовало россиянам избегать людных мест в Гонконге

Генеральное консульство РФ в Гонконге призвало россиян отказаться от посещения мест массового скопления людей из-за акций протестов. Новые митинги в Гонконге запланированы на 23-25 августа.

//Общество

В Екатеринбурге арестован только один полицейский по делу об изнасиловании девушки

В Екатеринбурге арестован только один полицейский по делу об изнасиловании девушки

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения трем сотрудникам полиции, подозреваемым в изнасиловании задержанной 22-летней девушки. Один из подозреваемых отправлен в СИЗО до 19 октября.

//Новости СМИ2

//В мире

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Макроном, задрав ногу на стол

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Макроном, задрав ногу на стол

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Эммануэлем Макроном, задрав во время беседы ногу на стол. Биограф премьера Соня Пернелл назвала поведение Бориса Джонсона "грубым и стыдным".

//Происшествия

Появились очевидцы, как в Москве 19-летний юноша на "Мерседесе" сбил пожилую женщину

Появились очевидцы, как в Москве 19-летний юноша на "Мерседесе" сбил пожилую женщину

В Москве 19-летний юноша на "Мерседес" насмерть сбил пожилую женщину. ДТП произошло 17 августа на Песчаной улице. Аварию зафиксировала камера наблюдения. Свидетель гибели пенсионерки рассказал об инциденте.

//Шоу-бизнес

Алёна Апина перед юбилеем опубликовала смелое фото и попросила простой подарок

Алёна Апина перед юбилеем опубликовала смелое фото и попросила простой подарок

Певица, бывшая участница группы "Комбинация" Алёна Апина перед юбилеем опубликовала обращение к своим поклонникам. 23 августа артистке исполнится 55 лет. Апина выложила в Инстаграм смелое фото.

//Происшествия

В Петербурге произошел крупный пожар

В Петербурге произошел крупный пожар

В четверг, 22 августа, крупный пожар произошел в Петербурге 4-х этажном административно-складском кирпичном здании по адресу Невский район, ул. Складская, д. 6. Локализовать пожар огнеборцам удалось около 19 часов.

//Культура

Народную артистку Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку России, актрису театра имени Ермоловой Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище. Актриса театра и кино Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни.

//В мире

В Кремле прокомментировали идею Трампа купить Гренландию

В Кремле прокомментировали идею Трампа купить Гренландию

Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию с желанием США купить датский остров Гренландия. Он назвал идею Трампа приобрести Гренландию "международным шоппингом".

//Новости партнеров

//В мире

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике считает плохой политикой выставление требований для возвращения России в "Большую восьмерку".

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская задумалась, не застраховать ли ей свои ноги

Яна Рудковская задумалась, не застраховать ли ей свои ноги

Продюсер и бизнесвумен, супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская задумалась, не застраховать ли ей свои ноги. Пользователи сети любят обсуждать фигуры знаменитостей: у кого - талии, у других - ноги.

//Общество

Мария Захарова станцевала лезгинку в паре с профессиональным танцором

Мария Захарова станцевала лезгинку в паре с профессиональным танцором

Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова умеет танцевать не только "Калинку", но и "Лезгинку". Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019" с профессиональным танцором.

//Происшествия

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, подозревемые в групповом надругательстве над девушкой

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, подозревемые в групповом надругательстве над девушкой

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, которых обвиняют в совершении преступлений сексуального характера в отношении 22-летней девушки. Злумышленникам предъявлено обвинение.

//Шоу-бизнес

Певица Наргиз и продюсер Максим Фадеев окончательно разошлись

Певица Наргиз и продюсер Максим Фадеев окончательно разошлись

Певица Наргиз Закирова, получившая популярность после успешного выступления в шоу "Голос", сделала объявлении о продолжении своей карьеры без продюсера и своего бывшего наставника Максима Фадеева.

//Политика

В Крыму ответили на заявления Зеленского на фоне возможного возвращения РФ в G8

В Крыму ответили на заявления Зеленского на фоне возможного возвращения РФ в G8

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отреагировал на слова украинского лидера, заявившего, что принятие России обратно в G8 станет возможным только после передачи Крыма Украине.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»
2

Шестилетнюю дочь тайно от матери вывез отец из Хабаровска в Южную Корею
3

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США
4

В Хабаровском крае статистику несовершеннолетних матерей увеличивают мигранты
5

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Макроном, задрав ногу на стол

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры