Последний император и вендетта по-бразильски

В середине февраля болельщики стали свидетелями печального исторического события. Лучший боец за все существование смешанных единоборств Федор Емельяненко уступил техническим нокаутом бразильскому исполину Антонио Сильве. Это поражение стало для россиянина вторым подряд и заставило его говорить о возможном завершении карьеры.

Йети из джунглей амазонки

Бой проходил на глазах 11 тысяч фанатов, до отказа заполнивших трибуны арены «Айзод-центра», расположенной в нью-йоркском пригороде Ист-Рутефорде. 34-летний Емельяненко по прозвищу Последний император вышел на ринг против огромного Антонио Сильвы, которого на его знойной родине величают не иначе как… Снежным человеком. Видимо, примерно таким представляют себе йети соотечественники бразильца. Предполагалось, поединок станет самым крупным событием в истории проводившей его лиги смешанных единоборств Strikeforce. Очень многими ожидалось также, что в этом бою россиянин восстановит свое пошатнувше­еся было реноме после проигрыша (впервые за последние 10 лет!) другому очень сильному бойцу из Бразилии Фабриcио Вердуму.

Тем более, повторимся, драться Федору предстояло с настоящим питекантропом. Сильва на 10 см выше Емельяненко и на четверть центнера тяжелее его. Непропорционально большая шишковатая голова с выдающейся монументальной челюстью и реально пудовые кулаки не могли не впечатлить даже видавших самые жуткие виды. Такое впечатление, что южноамериканский Голиаф вырублен из ноздреватой глыбы застывшей вулканической лавы.

Впрочем, никто, наверное, не забыл, что нашему Давиду из Старого Оскола доводилось брать верх и не над такими великанами. К примеру, в декабре 2007‑го Федор встречался с опытным корейцем Хонг Ман Чоем. Рост тогдашнего соперника Емельяненко был 218 см, вес – 165 кг (сам Федор весит чуть за сотню килограммов), ни капли жира, гора накачанных мускулов. Здоровенный, как медведь. Послужной бойцовский список тоже будь здоров. Однако схватка продолжалась каких-то пару минут. Тяжеленный азиат рухнул на Федора всем своим весом, стараясь впечатать противника в помост. Но тот ловко увернулся и провел резкий болевой прием на руку…

Ирония судьбы: Сильва также построил тактику схватки в расчете на большое превосходство в весе и массе тела. Вот только увернуться от захвата верзилы на сей раз Федору не удалось. С первых же секунд второго раунда (первый завершился вничью) бразилец бросился на нашего бойца, поймал его за пояс и уложил в партер. Придавил своей неподъемной тушей. Емельяненко извивался, пытался выползти из-под соперника, перевернуться. Однако Сильвы, точно раздувшегося океанского спрута, было слишком много. В конце концов, он взгромоздился на живот Федора и принялся методично и с чудовищной силой наносить ему удары в голову своими пудовыми кулачищами. Вся правая часть лица Емельяненко превратилась в кровавое месиво. Его глаз заплыл и скрылся под устрашающе распухшей бровью. Естественно, врач не пустил Федора на третий раунд. Человека с таким лицом и невидящим глазом на ринг не отправляют никогда, хоть смешанные единоборства и называют в обиходе боями без правил.

Федор еще вернется?

Разочарованный таким исходом поединка Емельяненко на эмоциях (но внешне вполне спокойно!) заявил, что с

единоборствами ему, мол, пришел черед завязывать. И скорее всего, это было его последнее выступление в карьере. В стане бразильцев заявление Федора вызвало несказанную радость. Еще бы! Десять лет они вынашивали планы мести русскому бойцу, который некогда сбросил с олимпа смешанных единоборств именно бразильское божество и легенду – Антонио Ногейру. В начале 2000‑х Емельяненко три раза выходил на бой с ним и трижды брал верх над прежде не ведавшим поражений чемпионом.

К слову, в интервью корреспонденту «АН» Емельяненко заметил, что из всех бойцов, с которыми ему приходилось драться, ближе по духу к русским как раз бразильцы. Терпеливые и упертые. Наверное, это потому, что и в Бразилии, и в России нужно не жить, а выживать. Наверх пробиваются только сильные.

– Однако единственное поражение в карьере (разговор проходил еще до двух последних боев с бразильцами) у вас было от японца Цуеши Косаке. Его настрой, должно быть, оказался запредельным?

– Да нет, на самом деле дух у японцев так слаб, что кажется, будто самураи жили не в их стране. А Косаке рассек мне бровь запрещенным приемом. К тому же поединок проходил в Японии, поэтому судьи долго не раздумывали. У меня в ту пору был слабый менеджер, который сказал: «Апелляцию подавать не будем. Вдруг нас больше сюда не пригласят». А надо было защищать себя. Потом я встретился с этим Косаке на ринге. Сломал ему нос, изрядно отметелил.

– Тем не менее японцы вас как бойца боготворят. Прозвище Последний император вам дали по выступлениям в Стране восходящего солнца. Стало быть, Емельяненко туда еще как приглашают!

– Так и есть. Бои с моим участием в Японии и Корее проходят на стадионах, регулярно собирают по 50–55 тысяч зрителей…

Ну и зачем, спрашивается, Федору завершать карьеру в расцвете сил и лет? Бои без правил в мировом масштабе по объему рынка уже опередили профессиональный бокс. Гонорары Емельяненко сравнимы с заработками самых звездных боксеров. Не так давно, например, Федор подписал контракт с ассоциацией М-1 Global, согласно которому за пять боев получит 12 млн. долларов. По словам его тренера Владимира Воронова, бой против Антонио Сильвы он провел, не совсем хорошо на него настроившись. Однако ничего страшного не произошло, травм у Федора нет. Сейчас Емельяненко намерен как должно подготовиться и продолжить выступления. В частности, он примет участие в чемпионате России по боевому самбо, который пройдет в Санкт-Петербурге 25–28 февраля.