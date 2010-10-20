Витязь в леопардовой шкуре

В прошлую субботу в Чехове наш супертяж Александр Поветкин по прозвищу Русский витязь победил нокаутом нигерийца американского происхождения Теке Оруха. 32-летний Африканский принц (таков его псевдоним на ринге) впервые в карьере не смог подняться с помоста. Для Поветкина же это была 20-я кряду победа в профи и 15-я – одержанная досрочно.

Ориентировка по атласу

Почти двухметровый темнокожий Орух, весящий 120 кг, – отнюдь не мальчик для битья. По росту и весу гость превосходил хозяина ринга. И уж точно не тушевался с самого начала поединка, моментально отвечая на удар ударом. Перед подмосковной публикой, плотно заполнившей трибуны СК «Олимпийский», Теке предстал в броских шортах леопардовой расцветки. И хотя в скорости явно не мог состязаться ни с символическим хищником, ни с нынешним оппонентом, болельщикам стало понятно главное. То, что отнюдь не зря ранее Тайсон и Кличко выбирали нигерийца в качестве спарринг-партнера. Один только потрясающий удар по печени, отвешенный россиянину в конце стартового отрезка, чего стоил! Минутный перерыв в этот момент пришелся Поветкину весьма кстати, чтобы в буквальном смысле перевести дух.

Тренер нашего боксера – известный американский специалист Тедди Атлас, некогда работавший с «великим и ужасным» Майком Тайсоном, поначалу заметно нервничал. Ведь это был первый поединок Поветкина в России под его руководством. Разумеется, ему здесь не хотелось ударить лицом в грязь. Атлас постоянно пытался что-то подсказать подопечному, но тот не стремился форсировать события. Однако примечательно, что в отличие от доатласовских времен Александр вел бой первым номером: не ждал оплошностей соперника, а сам провоцировал его совершать ошибки. Правда, иногда, готовя свою атаку, увлекался, терял концентрацию и пропускал удар. Как это случилось, например, в середине второго раунда.

Убийственный прямой навстречу

– Насколько серьезным бойцом вам представляется Орух? – со всех сторон задавали вопрос Атласу журналисты перед боем.

– Он провел в профессионалах 17 поединков и в 14 одержал верх. Хороший показатель. Орух – крупный и сильный парень, он высок – 191 см, знает, как вести себя в бою, знает, как выжить на ринге. У нигерийца не было раньше таких серьезных противников, как Поветкин. Поэтому бой с Сашей для него – шанс прославиться. Причем он жаждет битвы и вовсе не боится проиграть, боксеры подобного типа всегда опасны.

– В чем заключается сила заокеанского супертяжа?

– Теке – физически мощный, как правило, очень активно проводит начало поединка. В случае необходимости клинчует, не стесняется грязных приемов, таких как удары по затылку. В общем, неудобный соперник. Именно такие нам сейчас нужны. К тому же Орух никогда не бывал в нокауте. Поэтому велика вероятность того, что Александру придется провести на ринге все 10 раундов.

…Ждать развязки этого боя так долго не пришлось. Хотя россиянин и не всегда помнил о требованиях Тедди Атласа «качать маятник», чтобы уйти от ударов, и больше работать джебом. В четвертом раунде это вышло ему боком: Орух вновь болезненно попадает правой, однако Поветкин держит удар. Нигериец и сам пропустил несколько, но осторожнее не стал.

В самой концовке он в очередной раз попытался угнаться за Александром и нарвался на чудовищной силы встречный удар в челюсть. Обрушенные 120 кило ярости с грохотом сотрясают настил! Американец еще пару минут лежит с широко открытыми глазами и ртом, не понимая, что же произошло. А судья уже поднимает вверх руку Русского витязя…