На Южном Урале пройдет всероссийский турнир по боксу

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт → Бокс/MMA 13+

29 апреля 2022, 08:15 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В нем примут участие спортсмены от 19 до 40 лет.

В середине мая в Копейске состоятся 52 Всероссийские соревнования класса «А» по боксу имени С. В. Хохрякова. Турнир посвящен памяти дважды Героя Советского Союза.

На ринг выйдут мужчины и женщины в возрасте 19-40 лет. В 2022 году соревнования будут проводиться в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Он был построен в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Комплекс рассчитан для проведения тренировок и соревнований регионального уровня.

Добавим, что проведение турнира имени С. В. Хохрякова поддержала администрация города Копейска.