Стартовала продажа билетов на финалы Чемпионата России по боксу среди женщин

Аргументы Недели → Спорт → Бокс/MMA 13+

26 ноября 2021, 06:43 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Турнир пройдет с 26 ноября по 3 декабря в Челябинске.

На предварительные поединки Чемпионата России вход для зрителей будет свободный. Это касается боев, запланированных на период с 26 ноября по 2 декабря. А чтобы посетить финалы, которые состоятся в заключительный день соревнований, необходим билет. Его стоимость варьируется от 150 до 500 рублей в зависимости от места на трибуне. Приобрести билет можно на сайте chel.kassy.ru и в пунктах продаж «Городские зрелищные кассы».

Мероприятие пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: трибуны будут заполнены на 50%, на всей территории «Юности» будет действовать масочный режим. Посетить соревнования смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

Напомним, что на чемпионате выступит 21 спортсменка из Челябинской области, накануне старта с ними встретился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В числе тех, кто будет представлять регион — чемпионка мира и России Александра Кулешова. Она отметила, что поддержка болельщиков очень важна для южноуральских спортсменок.

Информационный партнер чемпионата – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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