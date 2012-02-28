Владимир Кличко встретился с французом Жан-Марком Мормеком мирно

В Дюссельдорфе абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко встретился с французом Жан-Марком Мормеком. На пресс-конференции будущий соперник украинского боксера выглядел уверенным в себе и обещал закончить чемпионскую эру Кличко-младшего.

"Я слышал, что для Владимира это уже 20-й по счету чемпионский боя. Думаю, Кличко уже достаточно царствовал на боксерском Олимпе, пора уже его отправить на покой. Нужно поставить жирную точку в карьеру украинца", - заметил Жан-Марк. По словам Владимира, он подошел к подготовке к бою с Мормеком со всей ответственностьюи хочет порадовать всех фанатов и одержать победу нокаутом.

Напомним, бой Кличко – Мормек состоится 3 марта в Дюссельдорфе.