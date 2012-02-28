Пирог готовится к драке в Москве 1 мая

Чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBO российский боксер Дмитрий Пирог готовится к новому бою. Свою последнюю защиту титула 31-летний Дмитрий Пирог провел 25 сентября 2011 года в Краснодаре, одержав досрочную победу над Геннадием Мартиросяном.

Как и в случае с Хавьером Масиэлем и Геннадием Мартиросяном, следующий противник Пирога может быть снова назначен WBO. Следующий бой россиянина намечен на 1 мая в Москве.

Благодаря бою с Мартиросяном Пирог был признан самым зрелищным российским боксером 2011 года.