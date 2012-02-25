Титул чемпиона мира по версии WBA будут оспаривать Поветкин и Хук в Штутгарте

Россиянин Александр Поветкин, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе, проведет защиту титула в немецком Штутгарте. Начало поединка с Марко Хуком из Германии ориентировочно — 1:00 мск в ночь на воскресенье.

Поясом так называемого "Суперчемпиона" мира в этой категории и в этом весе также владеет украинец Владимир Кличко.

Впервые "регулярный" пояс чемпиона мира он завоевал в августе прошлого года, победив по очкам узбека Руслана Чагаева. Затем, 4 декабря в Хельсинки Александр Поветкин победил американца Седрика Босвелла нокаутом в восьмом раунде. В послужном списке Поветкина — 23 победы (16 нокаутом), ни одного поражения, напоминают Вести.

Марко Хук владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (ВБО) в более легком весе — до 90,72 килограмм — с 2009 года, защитив его восемь раз, в том числе победив россиянина Дениса Лебедева в декабре 2010 года. В последний раз немец выходил на ринг 22 октября прошлого года, выиграв в шестом раунде нокаутом у аргентинца Рохелио Омара Росси. На счету 27-летнего Хука — 34 победы (25 нокаутом), одно поражение.

После победы Александра Поветкина над Босвеллом Марко Хук на пресс-конференции бросил официальный вызов россиянину и тот его принял. Оба боксера работают под знаменами одной промоутерской компании — немецкой "Зауэрланж ивентс" и оба друг с другом хорошо знакомы, поскольку не раз работали в спаррингах.

В супертяжелой весовой категории Хук не выступал ни разу. На взвешивании его вес составил 95 килограмм. Поветкин превосходит его на девять килограммов. Однако этот боксер известен своей физической выносливостью и терпением.

Поветкин готовился под руководством нового тренера — известного российского специалиста Александра Зимина, который достиг больших успехов с легковесами — Юрием Арбачаковым и Орзубеком Назаровым, но с супертяжеловесом Николаем Валуевым серьезного прогресса не добился.

Сайт Вести.RU будет вести прямую трансляцию боя. Начало трансляции в 21:40 по московскому времени. Сам же бой между тяжеловесами начнется в 1:00 по Москве.