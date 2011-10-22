Поветкин проведет бой с американцем Босвеллом 3 декабря

Американский супертяжеловес Седрик Босвелл заявил, что подписал официальный контракт на бой в декабре с чемпионом мира по версии WBA россиянином Александром Поветкиным, сообщает польский портал boxingnews.pl.



Поветкин завоевал чемпионский пояс 27 августа нынешнего года, победив в немецком Эрфурте представителя Узбекистана, экс-чемпиона мира Руслана Чагаева. Первую добровольную защиту титула 32-летний россиянин проведет 3 декабря в Хельсинки.



"Раньше это были только слухи, но теперь я могу подтвердить информацию официально - бой с Поветкиным состоится 3 декабря! - приводит слова Босвелла портал. - На кону будет стоять пояс чемпиона WBA".



Победитель афинской Олимпиады Поветкин выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге (15 - нокаутом). Босвелл, который старше россиянина на 10 лет, победил в 35 боях (26 побед одержаны досрочно) и лишь однажды потерпел неудачу.