Чемпионка мира расстреляна собственным отцом перед выходом на ринг

Трагически завершился в Берлине организованный компанией Arena Sports-Promotion вечер бокса. Немка ливанского происхождения, 26-летняя Рола Эль-Халаби, готовясь к выходу на поединок за пояс чемпионки мира по версии IBF в легком весе с боснийкой Ирмой Адлер, подверглась жестокому нападению собственного приемного отца.



44-летний кувейтец Рой Эль-Халаби сначала ранил двух охранников, а затем, угрожая пистолетом, выставил всех находившихся в кабинке Ролы и, целясь в коленные чашечки спортсменки с трех метров, прострелил обе ноги и руку спортсменки. Подоспевшая на помощь полиция обезоружила преступника и оцепила здание.



Телекомпании Eurosport пришлось прервать прямую трансляцию из Берлина, и все последующие бои были сразу же отменены. Раненая спортсменка и охранники были доставлены в больницу и в ту же ночь прооперированы. Угрозы жизни нет, но пострадавшая больше всех Рола находится в отделении интенсивной терапии. Рой Эль-Халаби, устроивший кровавую расправу, до января был менеджером Ролы, но не вынесшая непосильного психологического давления отца спортсменка решила от него отделиться, что вызвало скандалы в семье. Нападение перед выходом на ринг было актом мести за ее независимость. Выстрелы в ноги и руки свидетельствуют о том, что нападавший поставил цель прервать карьеру спортсменки, сообщает «Спорт-Экспресс в Украине».