Дэвид Хэй: «Солис проиграл не Кличко, а своему толстому заду»

Британский боксер Дэвид Хэй поделился мнением о победе Виталия Кличко над Одланьером Солисом.



Напомним, что украинец нокаутировал соперника в первом раунде. Свое поражение Солис объяснил травмой ноги, которую получил во время атаки соперника.



«Солис на своем примере еще раз всем доказал, что у боксера не должно быть лишнего веса. Если лишнего веса нет, то и проблем со связками на ровном месте не возникнет. Кубинец знал, как победить Кличко, но его толстый зад не дал этого сделать. Солис проиграл не Кличко, а своему толстому заду, с которым у всех и будет ассоциироваться долгие годы», – сказал Хэй.



Он добавил, что после победы над Владимиром Кличко летом этого года (бой должен состояться 25 июня или 2 июля), непременно хотел бы встретиться с Виталием Кличко, сообщает BoxingScene.com.