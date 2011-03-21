Виталий Кличко: «Удар, которым я нокаутировал Солиса, был ударом-невидимкой»

Виталий Кличко рассказал об особенностях удара, который позволил ему досрочно победить Одланьера Солиса.



«Немного разозлился, когда увидел, что Солис находится в сознании, но не встает. В самом начале были подозрения, что пропустив жесткий удар, Солис больше не хотел продолжать бой. Нужно обождать заключение врачей. Возможно, Солис все же получил травму ноги.



Удар не показался жестким? Мы с тренером отрабатывали его очень долго. Это была одна из «домашних заготовок». Этот удар очень тяжело увидеть. Это не классический удар – полуапперкот, полубоковой, но очень жесткий…», – цитирует Кличко Ruslife.eu.



