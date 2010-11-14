Хэй отстоял титул чемпиона WBA, послав в нокаут Харрисона (ВИДЕО)

Британский боксер Дэвид Хэй защитил звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии WBA, нокаутировав в третьем раунде боя в Манчестере своего соотечественника Одли Харрисона.

Два первых раунда прошли в позиционной борьбе, и лишь в концовке второго Хэй нанес оппоненту первый опасный удар. 39-летний Харрисон подошел к матчу явно не в лучшей степени готовности, действуя на редкость пассивно.

Чемпион мира боксировал быстрее и точнее своего более тяжелого оппонента (вес претендента оказался на 19,5 кг больше - 115 кг против 95,5), с начала третьего раунда обрушив на Харрисона серию ударов. И в середине раунда Хэй правым боковым отправил Одли на настил ринга. Претендент сумел продолжить встречу после нокдауна, но продержался чуть более десятка секунд - после очередного мощного удара Хэя справа рефери остановил бой за 1 минуту и 8 секунд до окончания третьего раунда.