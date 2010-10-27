Поветкина исключили из рейтинга IBF, который он недавно возглавлял

Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтинга IBF, который он на протяжении ряда месяцев возглавлял (последний раз - в июне 2010 года).

После отказа подписать контракт на бой с чемпионом мира IBF и WBO Владимиром Кличко Поветкин, в тот момент обязательный претендент, был понижен в реестре на десять позиций и в сентябрьской классификации занимал 12-ю строчку списка. А в новом рейтинге, опубликованном сегодня, его нет вовсе, хотя Поветкин провел 16 октября в Чехове, нокаутировав в пятом раунде нигерийца Теке Оруха.

Известный промоутер Андрей Шкаликов в разговоре с РИА Новости отметил, что исключение Поветкина из рейтинга IBF выглядит абсурдным: "Ситуация очень непонятная. Это или техническая ошибка, или следствие какого-то скандала. Предложить боксеру участвовать в турнире четырех и тут же вывести его из рейтинга - это полный абсурд. Тем более - после недавней победы над Орухом".

По мнению менеджера Поветкина Владимира Хрюнова его исключение – всего лишь технический эпизод. "Вывод Александра из рейтинга IBF - это технический момент, - сказал Хрюнов. - Дело в том, что в октябрьском рейтинге учитывались результаты боев, проведенные до конца сентября, и матч с Орухом в него не вошел".

Что касается ранее поступившего Поветкину от IBF приглашения принять участие в матч-турнире четырех боксеров - с перспективой провести титульный бой с Владимиром Кличко - Хрюнов отметил, что "предложение по-прежнему находится в стадии обсуждения".

«Вопрос с участием в турнире очень непростой, многофакторный, - отметил он. - Окончательное решение будет принято 1 ноября".