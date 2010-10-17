Поветкин: «Считаю, что провел бой с Орухом средне» (ВИДЕО)

Российский супертяжеловес Александр Поветкин, победивший вчера нокаутом в пятом раунде нигерийца Теке Оруха, тем не менее не очень в восторге от своего выступления.

«Очень важно для меня было провести официальный бой, потому что давно не выходил на ринг большой арены. Но самим поединком не очень доволен. Считаю, что выступил средне. Было много ошибок, а значит впереди много работы», – сказал Поветкин в эфире телеканала «Россия 2».