Сэмюэла Питера пришлось госпитализировать после боя с Кличко

Нигерийский боксер Сэмюэл Питер, нокаутированный вчера Владимиром Кличко, после боя был доставлен в одну из больниц Франкфурта-на-Майне, где состоялся поединок, сообщает его менеджер Ивайло Гоцев.

«Мы встретились с лучшим супертяжем в мире, — цитирует Готцева Sportbox.ru — Он доказал это, также как и то, что его очень тяжело победить. Сэмюэл чувствует себя уже хорошо, даже вновь шутит. Тем не менее, он пребывает под постоянным медицинским присмотром и отправлен в больницу. Ему следует некоторое время находиться под строгим врачебным контролем».