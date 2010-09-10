По мнению букмекеров, Владимир Кличко завтра нокаутирует Питера
10 сентября 2010, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]
Чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко является, по мнению букмекеров, явным фаворитом в поединке против претендента из Нигерии Сэмюэла Питера, который состоится завтра в немецком Франкфурте.
Букмекеры отдают ему большое преимущество. Вот какие ставки предлагают крупнейшие конторы.
William Hill: победа Кличко – 1.08, победа Питера – 7.00.
Досрочная победа Кличко – 1.53. Победа Кличко решением/техническим решением судей – 2.75.
Досрочная победа Питера – 8.00. Победа Питера решением/техническим решением судей – 26.00.
Bwin: победа Кличко – 1.09, победа Питера – 6.50.
Марафон: победа Кличко – 1.11, победа Питера – 9.00.