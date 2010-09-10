По мнению букмекеров, Владимир Кличко завтра нокаутирует Питера

Чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко является, по мнению букмекеров, явным фаворитом в поединке против претендента из Нигерии Сэмюэла Питера, который состоится завтра в немецком Франкфурте.

Букмекеры отдают ему большое преимущество. Вот какие ставки предлагают крупнейшие конторы.

William Hill: победа Кличко – 1.08, победа Питера – 7.00.

Досрочная победа Кличко – 1.53. Победа Кличко решением/техническим решением судей – 2.75.

Досрочная победа Питера – 8.00. Победа Питера решением/техническим решением судей – 26.00.

Bwin: победа Кличко – 1.09, победа Питера – 6.50.

Марафон: победа Кличко – 1.11, победа Питера – 9.00.