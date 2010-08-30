Американец Бриггс обещает отправить в нокаут Кличко за 30 секунд (ВИДЕО)

Американский боксер Шеннон Бриггс пообещал отправить в нокаут за 30 секунд чемпиона мира по боксу по версии WBC украинца Виталия Кличко, сообщает официальный сайт братьев Кличко. Их поединок пройдет 16 октября в Гамбурге.

"Я нокаутирую Кличко за 30 секунд. Если этого не произойдет, у меня есть план "Б": управлюсь с ним за два раунда", - заявил Бриггс на первой официальной предматчевой пресс-конференции в Киеве.

Старший из братьев Кличко хладнокровно отреагировал на выпад, заметив, что большинство боксеров, с которыми он встречался на ринге, перед боем "обещали то же самое", но сдержать обещания не сумели.

"Так то были пацаны! Теперь же тебе предстоит встреча с настоящим мужчиной", - парировал Бриггс, который владел в прошлом титулом чемпиона мира по версии WBO и провел на профессиональном ринге 58 боев, одержав в них 51 победу (45 - нокаутом) и потерпев пять поражений.

Кличко в 42 боях одержал 40 побед (38 - нокаутом) и потерпел два поражения. Последнюю защиту чемпионского титула украинец провел в мае нынешнего года, нокаутировав поляка Альберта Сосновского.