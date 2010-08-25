Российский боец ММА Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик сбежал из психбольницы (ВИДЕО)

Известный в прошлом российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» сбежал из Дружносельской психиатрической больницы в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает Интерновости.ру.

Исполняющий обязанности главврача клиники рассказал, что Дацику стало жарко, и он захотел в душ. Для этого в сопровождении санитара молодого человека вывели в прогулочный дворик. Однако затем Дацик толкнул санитара, подбежал к забору, разорвал сетку-рабицу и скрылся. В больнице сразу же сообщили о побеге в милицию.

Вячеслав Дацик – известный сторонник националистической организации «Славянский союз» – был арестован в 2007 году по делу о серии разбоев. По решению суда он был признан невменяемым. Ему назначили психиатрическое лечение.

По правилам MMA Дацик провел 13 боев. Самым известным его поединком стало противостояние с Андреем Арловским из Белоруссии, будущим чемпионом UFC, в 1999 году в Санкт-Петербурге. Дацик одержал победу нокаутом в первом раунде.