Возле бывшей челябинской свалки начинают строить автоспортивный комплекс

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10 декабря 2021, 16:15 Анна Семенова

Гонщики смогут здесь реализовать себя. Фото из инстаграма Натальи Котовой.

Об этом сообщила глава города Наталья Котова.

Территория бывшей свалки начинает осваиваться. Вскоре через дорогу от зеленого холма появится современный оборудованный автоспортивный комплекс, где гонщики смогут реализовать свои таланты и не создавать опасность для окружающих.

Комплекс будет частью муниципального учреждения «Трасса 74». Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

Трассы предусмотрят для любителей дрифта, драг-рейсинга, автокросса и других автомобильных спортивных дисциплин. Для проведения соревнований установят зрительские трибуны, технопарк, кафе. Комплекс будет освещаться для поклонников ночной езды. Работы по воплощению проекта в жизнь начнут уже в следующем году. Кататься здесь смогут все желающие.

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