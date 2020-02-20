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Автоспортсмен: повышение штрафов не решит проблему нарушения ПДД

, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Автоспортсмен: повышение штрафов не решит проблему нарушения ПДД
фото: pixabay

Автоспортсмен Александр Каминский посчитал, что водители нарушают ПДД, потому что не согласны с установленными на дорогах ограничениями.

«Водители нарушают, потому что они не согласны с тем порядком, который установлен. Знак стоит 60. Водители справедливо не согласны. Понастроили магистралей в центре города. Хорды, шоссе, эстакады, отбойники, пять полос движения в каждую сторону. Дорога прямая, ограничение 60 км/ч. Впереди камера. Я не хочу ехать 60. А низкий штраф – возможность быстро и недорого откупиться, но поехать с адекватной стоимостью», - отметил специалист

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