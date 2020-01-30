Штраф в сотни тысяч рублей за парковку на Красной площади

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30 января 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Штраф в несколько сотен тысяч рублей получили от администратора московского парковочного пространства (АМПП) организаторы Rallye Monte Carlo Historique. Оно состоялось ровно год назад, и акция была согласована.



Но летом 2019 года московские власти усмотрели в том старте незаконную парковку четырёх машин в неположенном месте.



Магазин ГУМ, на чьей стороне были припаркованы четыре автомобиля, - две Волги и две технички - предоставил московским властям исчерпывающие объяснения, что место не относится к зоне действия запрещающих знаков, что оно было специально огорожено, что, в конце концов, - это национальная команда отправлялась на международное соревнование. Но российский суд оставил эти доводы без внимания и принял сторону АМПП.



Вот так вот официальные власти выталкивают энтузиастов в ряды оппозиции и заставляют ненавидеть тех, кто превращает город и страну в пространство не для людей.



