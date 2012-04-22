Гран-при Бахрейна взял Себастьян Феттель под грохот танков и БМП (ВИДЕО)

//Спорт : Автоспорт

22 апреля 2012, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

Столицу Королевства Бахрейн патрулируют танки и БМП. В таких условиях прошел очередной этап автогонок в классе "Формула-1". Победителем Гран-при Бахрейна стал Себастьян Феттель, но многих местных жителей это не интересует.

Незадолго до гонок вышли на улицы Манаму сотни человек. В основном, это были шииты, которые выкрикивали антиправительственные лозунги – страной правит суннитская верхушка — и призывали свергнуть короля Хамада Аль Халифу, передает телеканал "Россия 24".

Власти очень быстро отреагировали на беспорядки. Толпу разгоняли полицейские, которые пустили в ход сначала дубинки и слезоточивый газ, а затем — резиновые пули. Десятки протестующих были задержаны, один человек погиб.

"АН" писали, что в Бахрейне в воскресенье прошел очередной этап престижных автогонок Формулы-1.

Напомним, в Бахрейне в субботу прошли ожесточенные столкновения между полицией и противниками проведения в стране автогонки "Формула-1". На улицы столицы страны Манамы вышли тысячи воинственно настроенных человек.

Полиция применяла против демонстрантов, бросавших бутылки с зажигательной смесью, слезоточивый газ. Демонстрантов поддержали киберхулиганы из знаменитой хакерской организации Anonymous, заблокировав два официальных сайта "Формулы-1".