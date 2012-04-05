Фердинанд Порше, создатель оригинальной версии легендарного спортивного автомобиля Porsche "девять-одиннадцать", революционно преобразовавший гонки и ралли, скончался в четверг в австрийском Зальцбурге на 76-м году жизни.

Фердинанд Порше, внук Фердинанда Порше, создавшего Volkswagen Beetle, сконструировал первый 991 в 1962 году и занимался разработкой гоночных автомобилей, пока не оставил компанию в 1972 году, когда Porsche стал акционерной компанией, со ссылкой на агентство Bloomberg напоминает Интерфакс. Самой удачной модификацией часто называется 911 Carrera RSR, выигравшая в середине 1980-х главные мировые соревнования.

В сентябре 2011 года Porsche представил публике седьмое поколение модели 911 стоимостью 88 тыс. евро с мощностью двигателя 350 лошадиных сил, который способен достигать скорости 289 км/ч. и разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды.