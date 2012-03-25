Второй этап чемпионата мира по автоспорту в классе Формула 1 – Гран При Малайзии в воскресенье выиграл испанец Фернандо Алонсо, выступающий за "Феррари". Российский пилот "Катерхэма" Виталий Петров финишировал 16-м.

Сильнейший дождь, обрушившийся на Сепанг, внес свои коррективы в проведение этапа. После девяти кругов гонка была прервана по соображениям безопасности. Пауза продлилась 50 минут. "Россия-2" и Вести.Ru вели прямую трансляцию гонки.

Алонсо, стартовавший с восьмой позиции, пришел на финиш первым — на 2,2 секунды раньше мексиканца Серхио Переса из "Заубера".

Для Алонсо нынешняя победа стала 25-й в карьере и третьей на Гран При Малайзии. Перес же впервые в карьере поднялся на подиум. Кроме того, он стал первым пилотом "Заубера", поднявшимся выше третьего место.

Третьим пересек финишную черту победитель квалификации британец Льюис Хэмилтон из "Макларена".

Виталий Петров, занявший накануне 19-е место, провел неплохую гонку и занял шестнадцатое место, опередив на две позиции своего партнера по "Катерхэму" Хейкки Ковалайнена. По ходу гонки Петров вел борьбу с такими авторитетами, как Нико Росберг, Фелипе Масса и Дженсон Баттон, сумев оставить позади Пастора Мальдонадо.