Гран-при Индии: Феттель победил в квалификации, Петров - 11-й

Пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель стал победителем квалификации Гран-при Индии, 17-го этапа чемпионата "Формулы-1".



Второе время в заключительном сегменте квалификации показал британец Льюис Хэмилтон за рулем "Макларена" (1.24,474), а третьим стал напарник Феттеля австралиец Марк Уэббер (1.24,508).



Виталий Петров на "Лотус-Рено" остался 11-м и не смог попасть в заключительный сегмент квалификации. На старте гонки россиянин потеряет еще пять позиций, потому что в прошлый уикэнд стал виновником столкновения с Михаэлем Шумахером.



Гонка этапа в Индии пройдет в воскресенье, начало в 13.30 мск.