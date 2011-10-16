Петров потеряет 5 мест на Гран-при Индии из-за столкновения с Шумахером

Россиянин Виталий Петров, выступающий в "Формуле-1" за "Лотус-Рено", наказан потерей пяти мест на старте Гран-при Индии.



Стюарды состоявшегося в воскресенье Гран-при Кореи признали Петрова виновным в столкновении с Михаэлем Шумахером ("Мерседес"). Инцидент произошел на 16-м круге, когда Петров ошибся на торможении и влетел в заднее антикрыло семикратного чемпиона мира. Оба гонщика выбыли из дальнейшей борьбы, а на трассе из-за многочисленных обломков появилась машина безопасности.



Петров получил официальное предупреждение за столкновение и наказание в виде потери пяти мест на старте, по сравнению с квалификационным результатом, в следующей гонке.



Гонку в Южной Корее выиграл пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель, который неделей назад в Японии стал двукратным чемпионом мира. А в воскресенье команда добавила к чемпионскому титулу и победу в Кубке конструкторов.



Очередной этап чемпионата "Формулы-1", дебютный Гран-при Индии, пройдет 28-30 октября.