Пилот команды Red Bull немецкий автогонщик Себастьян Феттель выиграл очередной этап гонки "Формула-1". Россиянина Виталия Петрова "выкинул" с дистанции болид Михаила Шумахера задолго до финиша.

Соревнования проходили в Южной Корее. Впрочем для Феттеля эта победа уже не играет серьезного значения, поскольку ранее в Японии он досрочно завоевал титул чемпиона "Формулы-1" этого года.

Российский пилот Виталий Петров к финишу не приехал. Он сошел с дистанции после того, как его болид столкнулся с машиной Михаэля Шумахера из Феррари. Также Петрову грозит серьезный штраф в виде потери 5 мест на предстоящем этапе в Индии, сообщает "Эхо Москвы".