Хэмилтон выиграл Гран-При Китая, у Петрова - 9-е место

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17 апреля 2011, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Льюис Хэмилтон из "Макларена" одержал первую победу в сезоне-2011 на третьем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая.



Хэмилтон стал первым пилотом, дважды в карьере выигравшим Гран-при Китая. С 2004 года имя победителя ежегодно менялось. Хэмилтон в первый раз выиграл гонку в Шанхае в 2008 году.



Пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель на этот раз завершил гонку вторым. Третьим стал его напарник Марк Уэббер. Виталий Петров за рулем "Лотус-Рено" финишировал девятым и попал в очковую зону.



Баттон сохранил четвертое место, Росберг - пятое, Масса - шестое. Следом за ними финишировали Алонсо и Шумахер. Петров и Кобаяси замкнули очковую зону.



Пилоты российской "Маруси-Верджин" Джером Д'Амброзио и Тимо Глок стали 20-м и 21-м соответственно.