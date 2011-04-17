Льюис Хэмилтон из "Макларена" одержал первую победу в сезоне-2011 на третьем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая.
Хэмилтон стал первым пилотом, дважды в карьере выигравшим Гран-при Китая. С 2004 года имя победителя ежегодно менялось. Хэмилтон в первый раз выиграл гонку в Шанхае в 2008 году.
Пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель на этот раз завершил гонку вторым. Третьим стал его напарник Марк Уэббер. Виталий Петров за рулем "Лотус-Рено" финишировал девятым и попал в очковую зону.
Баттон сохранил четвертое место, Росберг - пятое, Масса - шестое. Следом за ними финишировали Алонсо и Шумахер. Петров и Кобаяси замкнули очковую зону.
Пилоты российской "Маруси-Верджин" Джером Д'Амброзио и Тимо Глок стали 20-м и 21-м соответственно.
Хэмилтон выиграл Гран-При Китая, у Петрова - 9-е место
17 апреля 2011, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
Льюис Хэмилтон из "Макларена" одержал первую победу в сезоне-2011 на третьем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая.