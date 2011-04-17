Гонка Гран-При Китая – в прямом эфире ТК «Россия 2»

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17 апреля 2011, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня состоится основная гонка 3-го этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-При Китая. Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалом «Россия 2», начиная с 10.45 по московскому времени. Начало самой гонки – в 11.00.



Накануне прошел квалификационный заезд. Российский пилот «Лотус-Рено» Петров занял в нем 10-е место.