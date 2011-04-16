"Формула-1": Феттель выиграл квалификацию Гран-При Китая

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16 апреля 2011, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкий пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель выиграл квалификацию на Гран-при Китая, завоевав поул-позишн в третий раз подряд в текущем чемпионате "Формулы-1".



Отрыв действующего чемпиона от занявшего в квалификации второе место Дженсона Баттона из "Макларена" превысил 0,7 секунды. Льюис Хэмилтон ("Макларен") стал третьим, Нико Росберг ("Мерседес") - четвертым. Пилоты "Феррари" Фернандо Алонсо и Фелипе Масса займут третью линию стартового поля.



Российский пилот "Лотус-Рено" Виталий Петров во втором сегменте квалификации установил четвертое время, но вскоре из-за проблем с коробкой передач остановился на трассе. Петров завершил сессию десятым, но в случае замены узла его ожидает штраф.



Ник Хайдфельд ("Лотус-Рено") занял 16-е место. Пилоты российской "Маруси-Верджин" Джером Д'Амброзио и Тимо Глок стали 21-м и 22-м соответственно. Гонка третьего этапа чемпионата состоится в воскресенье.