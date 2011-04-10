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Феттель выиграл Гран-При Малайзии и лидирует с максимальным результатом

10 апреля 2011, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Чемпион "Формулы-1" сезона-2010 пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель выиграл гонку Гран-при Малайзии и одержал вторую победу в чемпионате-2011 после успеха две недели назад в Австралии.

"Мы можем быть счастливы и постараемся сохранить этот импульс на следующую гонку. Две гонки из двух - это великолепно, - цитирует слова Феттеля autosport.com. - Не могло случиться ничего лучше, но предстоит еще очень долгий путь, поэтому мы должны твердо стоять ногами на земле".

Феттель набрал 50 очков в личном зачете и опережает идущего вторым Дженсона Баттона ("Макларен") на 24 очка. "Мы можем гордиться собой, но обязаны продолжать выжимать максимум. Мы видим, как близки стали результаты, намного плотнее, чем в Австралии", - отметил немец.

Третий этап чемпионата "Формулы-1" пройдет в Китае через неделю - 15-17 апреля.

ИГ

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