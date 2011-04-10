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Гонка Гран-При Малайзии – в прямом эфире ТК «Россия 2»

10 апреля 2011, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня состоится основная гонка 2-го этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-При Малайзии. Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалом «Россия 2», начиная с 11.45 по московскому времени. Начало самой гонки – в 12.00.

Накануне прошел квалификационный заезд. Российский пилот «Лотус-Рено» занял в нем 8-е место.

ИГ

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