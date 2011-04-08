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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт Автоспорт

Петров попал в аварию на первой тренировке перед Гран-при Малайзии

8 апреля 2011, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Команда «Лотус-Рено» неудачно начала тренировочные сессии перед Гран-при Малайзии – второй этап чемпионата «Формулы-1», сообщает «Спорт сегодня».

Сначала возникли проблемы на болиде Ника Хайдфельда – произошла поломка тормозов и оказалось заблокированным переднее колесо, в результате чего немецкий пилот почти целый круг возвращался в боксы практически на трех колесах.

Долгое время механики проверяли и второй болид, которым управляет россиянин Виталий Петров, затем выпустили его на трассу, однако на этой машине также возникли технические неисправности, и Виталий завершил тренировку в гравийной ловушке.

«На этом наша утренняя сессия завершилась. Ник Хайдфельд и Виталий Петров больше не появятся на трассе», – сообщила команда.

ИГ

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