Петров: «Был счастлив оказаться на подиуме рядом с Феттелем и Хэмилтоном»

Российский гонщик «Лотус-Рено» Виталий Петров, который занял третье место на Гран-при Австралии, рассказал о впечатлениях от попадания на подиум, где находился вместе с Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном.



«Конечно, я очень счастлив оказаться здесь, с этими ребятами. Мы продолжим борьбу… Мне надо поблагодарить стольких людей, которые не опускали руки и верили в меня. Во-первых, их, потом – всю команду, которая плодотворно работала на тестах. Мы абсолютно не знали, где мы находимся, и когда приехали в Мельбурн, то надеялись, что машина будет быстра. Это результат работы коллектива. Мне надо поблагодарить многих людей, работающих на базе, и хочу всем сказать спасибо за поддержку», – заявил Петров на официальной пресс-конференции.