Скандал в «Формуле-1»: дисквалифицированы оба гонщика «Заубера»

Вскоре после окончания гонки "Гран-при Австралии", в «Формуле-1» разразился первый скандал сезона. Обследовав машины команды "Заубер", стюарды приняли решение дисквалифицировать обоих гонщиков, сообщает сайт FIA.



Для "Заубера" это серьезный удар, поскольку оба - и Серхио Перес, и Камуи Кобаяши - финишировали в очках. Особенно обидно должно быть Пересу, который добился уникального результата - занял седьмое место в своей первой гонке в "Формуле-1".



Причина дисквалификации – несоответствие регламенту конструкции верхнего элемента заднего антикрыла. Это решение вызвало обиду и возмущение в "Заубере". Команда намерена опротестовать решение стюардов. "Мы удивлены и огорчены этим решением. Похоже, претензии связаны с верхней поверхностью верхнего элемента заднего антикрыла. Эта область не является рабочей и её роль относительно невелика – мы не получили никакого преимущества", - говорит технический директор "Заубера" Джеймс Ки.