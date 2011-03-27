Виталий Петров добился на Гран-При Австралии своего первого подиума в Формуле-1

Российский гонщик Виталий Петров, проводящий второй сезон в "Формуле-1", впервые попал на подиум в самом престижном классе автогонок, финишировав третьим в гонке Гран-при Австралии.



Победу в гонке одержал действующий чемпион мира Себастьян Феттель из "Ред Булл". Вторым финишировал пилот "Макларена" Льюис Хэмилтон. На последних кругах Петров удержал третью позицию, когда его догонял двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо за рулем "Феррари". Напарник Феттеля и один из фаворитов чемпионата Марк Уэббер замкнул пятерку лучших.



Гран-при Австралии - стартовый этап нового сезона "Формулы-1", который завершится в ноябре. Изначально планировалось, что чемпионат начнется в Бахрейне 11-13 марта. Но из-за антиправительственных выступлений в стране Гран-при Бахрейна перенесли на неопределенный срок.