Алонсо выиграл ГП Кореи, вышел в лидеры, но фаворитом себя не считает (ВИДЕО)

Пилот "Феррари" Фернандо Алонсо, выигравший сегодня Гран-При Кореи и вышедший в лидеры сезона, заявил, что не считает себя фаворитом в борьбе за титул, сообщает autosport.com.

Два основных конкурента испанца - Марк Уэббер и Себастьян Феттель, стартовавшие вторым и первым соответственно - до финиша не добрались.

Уэббер,бывший лидер чемпионата ошибся в пилотировании на мокрой трассе, а у немца сгорел мотор. Алонсо теперь лидирует в общем зачете с 231 очком, у Уэббера 220 очков. На третье место вышел Льюис Хэмилтон из "Макларена" (210 очков), за ним идет Феттель (206).