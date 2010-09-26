Гран-при Сингапура: Алонсо – победитель, Петров – 11-й

Пилот "Феррари" Фернандо Алонсо стал победителем 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Сингапура. Это его вторая подряд победа: первенствовал он и две недели на Гран-при Италии.

Второе и третье места заняли пилоты "Ред Булл" Себастьян Феттель и Марк Уэббер. Призовая десятка этапа выглядит так: 4. Дженсон Баттон ("Макларен"), 5. Нико Росберг ("Мерседес"), 6. Рубенс Баррикелло ("Уильямс"), 7. Роберт Кубица ("Рено"), 8. Адриан Сутиль ("Форс Индия"), 9. Нико Хюлькенберг ("Уильямс"), 10. Фелипе Масса ("Феррари").

Российский гонщик "Рено" Виталий Петров стал 11-м.