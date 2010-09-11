Международный ралли-рейд "Шелковый путь-2010 - серия Дакар" стартует сегодня в Санкт-Петербурге, сообщает оргкомитет гонки.

В 9.00 участники отправятся на старт первого скоростного спецучастка с Дворцовой площади -главной площади Петербурга.

Им предстоит проехать через такие города России, как Старая Русса, Вязьма, Липецк, Волгоград, Астрахань, Элиста и Майкоп. Финиширует гонка 18 сентября в Сочи, где в 2014 году пройдет зимняя Олимпиада. Участникам предстоит преодолеть 4711 км, из которых 2014 километров - спецучастки.

В 2009 году "Шелковый путь" проходил по маршруту Казань - Ашхабад, протяженность маршрута составила 4,6 тысячи километров. Победителем в классе внедорожников стала команда "Фольксваген", а в зачете грузовиков - "КАМАЗ-Мастер".

На сей раз "Шелковый путь" пройдет только по территории России и станет первым из пятилетней серии, посвященной Олимпиаде 2014 года. Всего в гонке примут участие экипажи 48 легковых автомобилей и 16 грузовиков из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.