Новое платье для фигуристки Евгении Медведевой придумал искусственный интеллект

Аргументы Недели → Спорт 13+

Источник: sports.ru

Фото: Patrice Lapointe / Zuma / ТАСС

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о новом платье для выступления, которое создано по эскизу искусственного интеллекта.



«Я ехала из Череповца на автобусе в другой город – очень долго, длительно и мучительно – и думала над костюмом. Ничего мне не приходило в голову.



В итоге я зашла в приложение с искусственным интеллектом, забила много-много слов, которые хоть как-то могут относиться к образу. И этот искусственный интеллект выдал мне эскиз платья – и я такая: вот оно! И на основе платья, которое создал искусственный интеллект, мы создали мое платье», – рассказала Медведева в эфире Первого канала.



«Платье у меня очень красивое, такого у меня еще не было», - добавила фигуристка.



Известно, что 18 марта Евгения Медведева выступит на открытом турнире по шоу-программам «Русский вызов».



