Травмы спортсменов, после которых они уже не вернулись в спорт

Аргументы Недели → Спорт 13+

Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В спорте всё, как на гладиаторской арене. Победитель получает всё, а побеждённый – теряет. Многие спортсмены становятся легендами, получают огромные суммы, народную любовь, славу. Но бывает, что фортуна отворачивается в самый неожиданный момент. И тогда – ломаются судьбы. Спортивные травмы порою могут быть страшнее смерти. В этом списке есть люди, которые из-за травм потеряли всё, что имели.

Первым стоит упомянуть Алана Хадсона. В 70-е годы он был звездой в командах «Челси», «Арсенал» и «Сток Сити». Жизни английского полузащитника завидовали все окружающие. Но всё закончилось в 1985-м. Хадсон получил серьёзную травму колена, которая привела к его уходу из спорта. С этого момента жизнь футболиста покатилась вниз. Он «обратился» к наркотикам и алкоголю в надежде, что это исправит ситуацию. Конечно, это не привело ни к чему, кроме ухудшения. В конце 90-х Алан попал под машину, получив множественные травмы. А сейчас он и вовсе, будучи инвалидом, живёт в приюте для бездомных.

Заслуженный мастер спорта СССР Елена Мухина была известной личностью в своей стране. Но в 1980-м во время подготовки к Олимпийским играм она получила тяжёлую травму позвоночника. Во время подготовительных упражнений она попробовала сделать сложнейшую связку, однако это привело к непредвиденным последствиям. Мухина врезалась головой в пол, сломав себе позвоночник. Несмотря на все усилия врачей, спортсменка так и осталась прикованной к инвалидной коляске. Она скончалась в возрасте 46 лет из-за проблем с сердцем.

Известный канадский хоккеист Клинт Маларчук получил серьёзную травму в 1989 году. Это произошло во время матча с «Сент-Луиз Блюз». Во время игры Клинт столкнулся со Стивом Таттлом. Оба упали на лёд. Стив поднял ногу вверх и лезвием конька попал в горло Маларчука, перерезав ярёмную вену. Спортсмен потерял около 2-х литров крови, но остался жив. В большой спорт он так и не вернулся, испугавшись, что подобное повторится снова. Сильная депрессия привела его к алкоголизму.

Советский теннисист и заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков был вынужден завершить свою карьеру в 2000 году. В 1997-м он получил худшую в истории тенниса травму. Это произошло в Филадельфии на турнире с Тодом Вулбриджем. Пытаясь догнать мяч, Чесноков упал, сломав себе большую и малую берцовые кости. При этом, у него была вывихнута лодыжка. Андрею провели сложнейшую операцию. Он попытался вернуться на корт уже после реабилитации, но ничего путного из этого не вышло. Ему пришлось завершить карьеру.

Хоккеист «Ольтена» Родни Келлер во время полуфинальной серии с «Ланенталом» после силового приёма противника влетел на большой скорости головой в борт. Удар едва не привёл его к гибели. Позже выяснилось, что у Келлера повреждения второго и пятого шейных позвонков. Спортсмена парализовало. Хоккеист уже больше никогда не выйдет на лёд. Впрочем, обычной жизнью он тоже жить не сможет.

Американская фигуристка Тара Липински, ставшая чемпионкой в 15 лет, была вынуждена покинуть большой спорт из-за серьёзной травмы бедра. Это произошло ещё в 2000 году. Врачи посчитали, что все шансы на возобновления карьеры уже потеряны. Тара смирилась со своей участью, но не сразу. В 2002 году девушка снова приняла участие в шоу «Звёзды на льду», но травма дала о себе знать. Так что ей в итоге пришлось признать, что более участвовать в фигурном катании она уже не сможет. На данный момент, она снимается в кино и ведёт спортивные новости.

«Непобедимый» боксёр по имени Билли Коллинз-младший какое-то время считался лучшим в Соединённым Штатам. Ему пророчили большое будущее. Но 1983 год изменил всё. Тогда в Нью-Йорке состоялся поединок между Луисом Ретто и Билли Коллинзом-младшим. Все были уверены, что победа будет за Билли. Однако Луис превзошёл все ожидания. Он буквально размозжил всё лицо своему оппоненту. Оказалось, что ладони Ретто были обмотаны гипсовыми бинтами, а в перчатках отсутствовал мягкий наполнитель. За это юный спортсмен и его тренер отправились в тюрьму. Правда, Билли это не помогло. Про карьеру ему пришлось забыть. Буквально через год он погиб в автокатастрофе.

Чешский прыгун с трамплина по имени Ян Мазох был вынужден завершить свою карьеру в 22. В 2007 году он лишился своего спортивного будущего. Всему виной стала плохая погода. Считается, что его падение было одним из самых страшных в истории прыжков. Во время выполнения трюка Ян потерял координацию. Он сумел выжить и даже вернулся к тренировкам после долгой реабилитации. Но вернуться на прежний уровень Мазох не смог. Он продолжал страшиться трамплинов. Через некоторое время спортсмен объявил о завершении карьеры.