Илья Авербух рассказал о небольшом улучшении в состоянии Романа Костомарова

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Источник: Sports.ru

Роман Костомаров. Фото: Anatoly Lomohov/globallook.com

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова есть небольшие улучшения. Об этом сообщил в среду продюсер и хореограф Илья Авербух.

«На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа. Мы держим кулаки, молимся и верим, что Рома поправится», - приводит его слова портал sports.ru.

Авербух рассказал, что гастрольный тур его ледового шоу проходит в поддержку фигуриста. В каждом городе, где идут выступления, устанавливаются боксы для писем зрителей, в которых они пишут слова участия. Все послания передаются жене спортсмена Оксане Домниной.

«Хочу подчеркнуть, что это не сбор средств, не финансовая поддержка, не организация фонда или предложение людям нести деньги. Это наша семейная ледовая история. Мы будем сами сражаться, бороться и побеждать. Я говорю только о моральной поддержке, которая ничуть не меньше, чем материальная», - подчеркнул Авербух.

Накануне телеграм-канал Mash сообщал, что у фигуриста прогрессирует сепсис.