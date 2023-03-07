Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

TГ-канал Mash сообщил, что у фигуриста Романа Костомарова прогрессирует сепсис

, 16:32 Источник: Телеграм-канал Mash

TГ-канал Mash сообщил, что у фигуриста Романа Костомарова прогрессирует сепсис
Роман Костомаров. Фото: Anatoly Lomohov/globallook.com

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова продолжает оставаться крайне тяжелым: у него прогрессирует сепсис. Об этом во вторник сообщил телеграм-канал Mash.

Как утверждают авторы канала, врачи не могут остановить заражение и обсуждают возможность операций по повторной ампутации.

Ранее сообщалось о некотором улучшении в состоянии спортсмена и о том, что он стал реагировать на окружающих. Однако Mash утверждает, что полностью в сознание он так и не пришел.

«Пока он может реагировать только на простые команды — приоткрыть рот и моргнуть, и то с трудом. Но полностью адекватного контакта с ним нет», - пишет TG-канал.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Общество

Собянин: Московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Московские врачи провели более 10 тысяч операций на территории ДНР и ЛНР. В ходе посещения филиала №1 городской поликлиники №8 Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с женщинами-медиками врачами и медсестрами, участвующими в оказании медицинской помощи на новых территориях России и тепло поблагодарил их за труд, профессионализм, за готовность прийти на помощь к больным всегда.