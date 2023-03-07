TГ-канал Mash сообщил, что у фигуриста Романа Костомарова прогрессирует сепсис

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Источник: Телеграм-канал Mash

Роман Костомаров. Фото: Anatoly Lomohov/globallook.com

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова продолжает оставаться крайне тяжелым: у него прогрессирует сепсис. Об этом во вторник сообщил телеграм-канал Mash.

Как утверждают авторы канала, врачи не могут остановить заражение и обсуждают возможность операций по повторной ампутации.

Ранее сообщалось о некотором улучшении в состоянии спортсмена и о том, что он стал реагировать на окружающих. Однако Mash утверждает, что полностью в сознание он так и не пришел.

«Пока он может реагировать только на простые команды — приоткрыть рот и моргнуть, и то с трудом. Но полностью адекватного контакта с ним нет», - пишет TG-канал.