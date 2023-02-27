Канадка Андреа Ботез зарабатывает миллионы, сочетая бокс и шахматы

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Александр Крохмаль, Журналист

Андреа Ботез.

Уроженка Канады Андреа Ботез увлеклась передвижением фигур по доске ещё в раннем детстве, а вдохновила её на это старшая сестра. Спустя время, добившись успехов на локальных соревнованиях, ей захотелось расширить горизонты своих возможностей. Вместе со своей сестрой Андреа придумала, как увеличить популярность. Они решили вести шахматные стримы, но с некоторой изюминкой.

Изюминка заключалась в развлечениях зрителей. То есть это были не просто стримы с шахматными партиями. Девушки развлекали пользователей разнообразным контентом, вплоть до косплея. И если поначалу к таким стримам относились несерьёзно, то потом аудитория стала расширяться. Со временем канал обеих сестёр набрал более миллиона подписчиков. Девушки превратились в звёзд интернета.

Способностей у Андреа более чем достаточно, и речь не только о шахматах. Как оказалось, она ещё проводит диджей-сеты, и весьма недурно. А не так давно девушка решила показать себя с совершенно иной стороны. Она решила перейти в шахбокс – гибрид шахматной партии и боксёрского поединка. Данный вид спорта был придуман ещё до того, как во всём мире узнали о поп-ММА.

Сам поединок состоит из 11 трёхминутных раундов, в которых блиц-шахматы чередуются с боксом. Можно добыть себе победу нокаутом либо техническим нокаутом во время боксёрских раундов. Или же можно поставить мат на доске. В случае, если партия заканчивается ничьей, победа достаётся тому, кто набрал больше очков на ринге. При этом, не стоит забывать о правилах поведения, которые нельзя нарушать. К примеру, матч никоим образом не должен превращаться в рестлинг.

В последний раз Андреа приняла участие в поединке с россиянкой Диной Беленькой. Девушки сошлись на ринге и за шахматным столом. Но Дина оказалась серьёзной шахматисткой и сумела поставить сопернице мат.